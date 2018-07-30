Continúa amenaza de accidente en avenida

MONCLOVA.-A escasos metros del lugar donde hace un año se registrara un accidente automovilístico sobre la avenida Susan Lou Pape, dejando como saldo dos muertes, se localiza una alcantarilla que por su profundidad pudiera ser causa de que automovilistas pierdan el control del volante.

En entrevista con vecinos de este sector afirmaron que dicha alcantarilla tiene más de un año en esta situación, es decir cuando automovilistas que circulan por la arteria de norte a sur, se percatan de la presencia de dicha alcantarilla tratan de invadir el carril izquierdo, o bien frenan bruscamente para evitar caer sobre el que a simple vista pareciera un enorme bache.

“Algunos automovilistas sí circulan a alta velocidad, y al percatarse del cráter que se tiene en la avenida, tratan de esquivarlo invadiendo el carril izquierdo, pues si toman el derecho pueden caer al río, posiblemente hace un año que las jovencitas venían conduciendo por este lugar, no vieron esta alcantarilla” mencionaron vecinos.

El riesgo en esta avenida está latente, pues en dos ocasiones han ocurrido dos muertes trágicas, la falta de señalamientos de reductores de velocidad, aunado a la nula intervención de autoridades por mantener limpio el río Monclova, ocasiona que dicha curva sea extremadamente peligrosa.

A un año de que en este lugar falleciera la señora Yolanda Carrizales, Camila Ledezma de 14 años de edad, y resultaron lesionadas cuatro menores, una de ellas que corre el riesgo de no volver a caminar a consecuencia de la imprudencia de la conductora que iba manejando en estado de ebriedad.

Poco parece importarles a las autoridades quienes a un año de lo acontecido, no existen boyas, o bordos para que automovilistas puedan reducir la velocidad y evitar con ello más accidentes automovilísticos, incluso muertes.