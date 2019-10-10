Continúa en la 147 módulo de Recaudación

La Administración Local de Recaudación de Rentas extenderá un día el servicio que ofrece la unidad móvil en la Sección 147, con la finalidad de que un mayor número de trabajadores aprovechen el servicio.

El día de hoy será el último en el que se estará brindando la atención para realizar el pago de derechos de control vehicular y convenios de pagos, para los obreros de la Siderúrgica Uno de Altos Hornos.

Señalan que se está teniendo buena respuesta por parte de los obreros.

Carlos Torres Terrazas, vocero de la sección sindical señaló que se tiene buena respuesta por parte de los obreros, ya que en estos dos días se han realizado cerca de 100 trámites y espera que el día de hoy se cubra el total de los trabajadores que se habían registrado y solicitaban el servicio.

Comentó que se tenía un listado de 140 obreros que manifestaron su intención por realizar su pago o bien establecer un convenio con la dependencia para cubrir el pago en parcialidades y ponerse al corriente.

“Los mismos trabajadores nos pidieron que se instalara de nueva cuenta el módulo para hacer el trámite y evitar las filas que se tienen en la dependencia y poder realizar su pago en menos tiempo sin verse afectados en su trabajo”.

Señaló que como representantes de los trabajadores siempre han estado en contra de que se retiren de circulación las unidades que tienen adeudos por el impacto que representa en la economía familiar, pero se pidió la instalación del módulo atendiendo a una petición de los mismos obreros y agregó que estarán al pendiente en caso de que algún trabajador se vea afectado por los operativos.