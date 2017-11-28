Continúa pago de cuotas retenidas

La Sección 147 del sindicato Nacional Democrático continúa con el pago de las cuotas retenidas a los trabajadores de la planta uno y el día de ayer se dio inicio al pago de los ex trabajadores, viudas y beneficiarios, para continuar con este proceso.

Hasta el día de ayer se había entregado el recurso que por derecho le corresponde a los trabajadores a 3 mil 918 obreros en activo de la factoría, de los poco más de 4 mil 900 personas que tienen dinero.

Héctor Soto García, Secretario General debía Sección 147 indicó que han sido mínimos los incidentes que se han registrado con la devolución de las cuotas, los únicos dos casos que se registraron fue de trabajadores que estuvieron algunos meses incapacitados y no coincidía la cifra, pero se les explico que durante ese periodo de tiempo que estuvieron inactivos no se les aplico el descuento de las cuotas.

El día de hoy continuarán con el pago a las personas que aún están pendientes y aclaró que no es un préstamo el dinero que se les está dando como algunas personas menciona, al señalar que es el recurso que ellos aportaron con el pago de 1.5 por ciento de cuotas, por lo que es un dinero que por ley les pertenece.

Comentó que hasta el momento quienes se dicen a fines a Napoleón Gómez Urrutia no han ido a recoger su dinero, sin embargo señaló que ellos están en su derecho de recibirlo y pueden pedirlo cuando quieran.

Por otra parte informo que en lo que se refiere a la revisión del tabulador, no existe una fecha específica y que no es obligación que sea el primero de diciembre cuando deba salir la comisión revisadora, fue como una tradición que se llevo a cabo durante muchos años, pero no se encuentra establecido dentro del contrato colectivo de trabajo, agregó que esto se puede definir en la primera o segunda semana de diciembre.

Estamos en tiempo y forma, ya cuando llegue el momento sacarían a los representes para la revisión del tabulador y ahí se haría el informe de terceros, la convocatoria podría ser en esta semana o la próxima, señaló.