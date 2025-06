Continúa prófugo atacante de Wendy; Ya han pasado 4 días

A cuatro días del atropello intencional contra Wendy Lizbeth, la Fiscalía General de Justicia aún no logra ubicar a Maurilio "N", señalado como el principal sospechoso del ataque. Aunque se han desplegado operativos en distintas zonas del estado, su paradero sigue siendo desconocido.

Wendy permanece internada en el IMSS, recuperándose de las lesiones provocadas el pasado viernes, cuando fue embestida por un vehículo que, según las investigaciones, era conducido por su esposo. El momento fue captado por cámaras de seguridad, dejando constancia del impacto directo que la tiró al pavimento.

Miguel Ángel Medina, delegado regional de la Fiscalía, confirmó que hasta el momento no se ha logrado localizar al presunto responsable. Aunque no hay evidencia contundente de que haya salido de Monclova, la posibilidad de fuga no se descarta, y por ello se ha solicitado apoyo a corporaciones de seguridad en otros municipios y estados vecinos.

Familiares de Wendy y colectivos de mujeres han comenzado a exigir resultados. Consideran preocupante que, a pesar de tener pruebas claras del delito, el sospechoso no haya sido detenido. "Tememos que el tiempo juegue a su favor y se oculte por más tiempo", comentó una activista que acompaña a la víctima.

La Fiscalía reiteró que la orden de aprehensión sigue vigente y que se continuará con las diligencias necesarias para dar con Maurilio. Mientras tanto, Wendy enfrenta un proceso de recuperación tanto física como emocional, acompañada por su familia y asesoría legal. La exigencia de justicia sigue en pie