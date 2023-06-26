Controlarán la velocidad en ‘el Pape’

Monclova.-Tras el lamentable deceso de un adulto mayor la noche del domingo en la principal avenida de Monclova, lugar donde no existen señales de vialidad, el alcalde de Monclova instruyó al área de transporte y vialidad para que realizara lo pertinente.



Detalló que es importante señalar el exceso de velocidad de los automovilistas, y la falta de respeto a la vialidad por parte de las acciones que hacen de una manera indebida. Como ejemplo mencionó los filtros anti alcohol donde la gente los critica pero ahí están las consecuencias explicó.

“Aun así la gente sigue tomando, consumiendo pero así se dan las cosas y eso es una consecuencia, hace falta mucha cultura vial, el respeto al peatón, hay que respetar para evitar este tipo de cosas.” mencionó el edil.

Para ello dijo la administración está trabajando en campañas de concientización en planteles educativos, en el que participan coordinadores de transporte y vialidad así como seguridad pública, en temas de señalización y filtros anti alcohol.