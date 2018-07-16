Contundentes pruebas contra Rosa Nelly: FGE

Al ordenarse el inicio del juicio oral contra Rosa Nelly Cisneros, acusada del homicidio de su esposo el notario, Raúl Alton, la Fiscalía General del Estado insiste que tiene pruebas suficientes para comprobar su culpa en el crimen.

A más de 2 años del asesinato, el Juzgado de Distrito desechó el amparo interpuesto por el abogado, Javier Liñán García por el auto de vinculación a proceso de su cliente argumentando violaciones al proceso legal, por lo que se dará apertura al juicio oral.

El delegado regional de la FGE, Rodrigo Chaires Zamora.

El delegado regional de la FGE, Rodrigo Chaires Zamora comentó que fue notificada la fecha para dar inicio el juicio oral contra la imputada.

Señaló que la dependencia se encuentra preparada para el momento que se dé inicio a la etapa final del proceso legal contra la acusada.

Aseguró que tienen que ser muy objetivos en el proceso pero se van a presentar los medios de prueba que se tienen al alcance, los cuales permitirán acreditar su responsabilidad.

“La contraparte puede confrontar los datos de prueba que presentará el Ministerio Público para tratar de desecharlos, por lo que estamos a punto de iniciar uno de las partes más trascendentales de este caso”, recalcó el delegado.

Asimismo, Chaires Zamora comentó que algunas de las violaciones al proceso que argumenta la defensa de la acusada son las que fueron descartadas por el juez de distrito en los amparos que interpusieron.