Convoca Icojuve a ‘Somos Jóvenes 2018’

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y del Instituto Coahuilense de la Juventud convocan a las y los jóvenes que residen en el estado a participar en el Premio Estatal de la Juventud “Somos Jóvenes”.

El Icojuve informa que la edad para los interesados en participar en este certamen es de 12 a 19 años de edad, y que su conducta o labor dentro de las categorías del premio sean destacadas y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad.

Convocan a las y los jóvenes que residen en el estado a participar en el Premio Estatal de la Juventud “Somos Jóvenes”.

El reconocimiento se otorgará en 12 categorías: Excelencia Académica Secundaria; Excelencia Académica Preparatoria; Excelencia Académica Universitaria; Artístico y Cultural; Deportivo; Compromiso Social; Emprendimiento; Liderazgo Social; Derechos Humanos; Jóvenes con Discapacidad; Inclusión Social; Protección y Cuidado del Medio Ambiente. La convocatoria se encuentra abierta y se puede consultar en la página oficial de Facebook: Instituto Coahuilense de la Juventud; en Instagram: coahuilaicojuve; o en Twitter: @ICOJUVECoahuila. El cierre de registros será el 19 de agosto del año en curso. El premio consistirá en la entrega de reconocimiento y cheque por hasta 30 mil pesos al joven más destacado de cada categoría.

Los interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos: ser residente en el estado de Coahuila de Zaragoza; tener una edad comprendida entre los 12 y los 29 años; haber destacado en alguna de las distinciones antes mencionadas; y haber cumplido en tiempo y forma con todos los documentos y requisitos establecidos en la convocatoria, la cual se puede consultar en la página oficial de Facebook “Instituto Coahuilense de la Juventud”, al igual que la cédula de registro de los candidatos.

Dentro de la convocatoria se especifica la documentación que deberá entregar cada candidato, además de su cédula de registro, así como el formato y medio de entrega de la misma.