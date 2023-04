Convocan a protesta

Ciudadanos se manifestarán frente a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Monclova mañana jueves, llevarán a sus mascotas para exigir que se investigue y se castigue a los responsables de matar a los perros callejeros.

Este movimiento surgió luego de darse a conocer videos donde trabajadores golpeaban en la cabeza a un perrito e imágenes donde había otros perros más tratado de forma cruel.

La organizadora de la manifestación, Aimé Moreno externó que se espera que asista un aproximado de 100 monclovenses quienes acudirán con pancartas y algunos llevarán a sus mascotas para exigir de forma pacífica que se castigue la crueldad animal.

"Nos vamos a concentrar frente a las instalaciones a las 6:00 de la tarde, desechamos la idea de una marcha para no trastocar la vialidad. Algo que sí es seguro es que esta manifestación no tiene tintes políticos, varios candidatos se han contactado, pero esa no esa la idea y si gustan acompañarnos están en su derecho".

Señaló que el sentir de las personas es de mucha indignación y coraje con las personas que están para cuidar a la población cuando suceden incidentes o prevenirlos, y el que tengan la facilidad de matar a un animal que no se puede defender, tendrán más facilidad de quitarle la vida a otra persona.