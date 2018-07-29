Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a través de la Secretaría de Cultura y dentro del marco del Programa “La Cultura del Cine: Apreciación, Formación y Producción” convocan al Concurso Estatal de Cortometrajes Coahuila 2018.

Este certamen se realiza en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y el Instituto Mexicano de Cinematografía.

La convocatoria está abierta a los coahuilenses o personas radicadas en Coahuila, mayores de edad, que ya cuenten con un cortometraje en los géneros de ficción, documental o animación producido entre enero de 2017 y la fecha de cierre de esta convocatoria.

La convocatoriaes en dos categorías:

Creadores con trayectoria.- Para directores que comprueben haber producido dos o más largo o cortometrajes de cualquier temática y que hayan recibido estímulos o reconocimientos de entidades públicas y/o privadas por su trabajo, comprobables. En esta categoría se seleccionará un cortometraje que recibirá un estímulo económico 70 mil pesos.

Talento emergente.- Para los directores que tengan un cortometraje, incluido el que presentan a esta convocatoria, en este caso se seleccionará un trabajo que recibirá un estímulo económico 50 mil pesos.

Los proyectos deberán acompañarse de una sinopsis breve, describiendo la línea argumental esencial del proyecto. Un texto del director con planteamiento cinematográfico, la idea creativa, la propuesta visual y sonora, descripción de personajes, forma narrativa de abordar la historia, propuesta de estructura, etc., además de la relación de reparto.

El registro a esta convocatoria lo podrán hacer a través de la plataforma de registro digital de cortometraje, a la cual se podrá acceder por internet en la siguiente liga: www.cinecoahuila.com, a partir de la publicación de la presente convocatoria y el cierre es a las 15:00 horas del día 19 de octubre de 2018.

Todas las inscripciones deberán hacerse en línea. No se aceptará la inscripción de proyectos por mensajería ni a través de las oficinas de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

Los cortometrajes ganadores serán elegidos de acuerdo con los siguientes criterios: el interés, originalidad y solidez de la propuesta dramática y narrativa; los elementos técnicos y artísticos utilizados en su realización; los valores culturales y artísticos que sugiera la presentación del proyecto y la calidad audiovisual del material.

El jurado estará integrado por personalidades del ámbito audiovisual, propuestas por el Instituto Mexicano de Cinematografía y su fallo será inapelable.

Los resultados serán publicados el día 11 del mes de noviembre de 2018 en diferentes medios impresos, redes sociales y medios de comunicación de la localidad.