Corren a bomberos que exhibieron fallas

Por hablar de las carencias que se tienen en el departamento de Protección Civil y Bomberos, dos elementos de la corporación fueron despedidos.

Javier González Rodríguez e Irving Antonio Liñán Alba, dos elementos que durante años estuvieron en el departamento por convicción y servicio a la ciudadanía fueron notificados ayer de su baja.

“No han entendido que en este departamento no debería existir la cuestión política, pero es algo que los directivos no han entendido, el departamento es de personas con vocación de servir, con espíritu para ayudar al prójimo”, comentó Javier González Rodríguez.

Los dieron de baja con la intención de que no sigan hablando de las carencias que tiene el departamento.

Javier González laboró durante los últimos tres años en el departamento, tiempo atrás había estado cuatro años, dijo que por cuestiones familiar presentó faltas en su trabajo, esa fue la excusa que le dieron, pero asegura que no tuvo tres faltas en un mes para que lo hayan corrido.

Tanto Javier González como Irving Liñán eran elementos que exigían a los directivos más atención en cuanto a las unidades y equipos con los que trabajaban, eran insistentes en señalar las carencias con la única intención de mejorar las condiciones laborales, por lo que asegura que está es la principal causa de despedido, considerando que esto es un despido injustificado.

Asegura que Agustín Ramos es el peor directivo que ha tenido la corporación.

El resto de los elementos están asustados, siguiendo indicaciones de los directivos aunque no cuenten con lo necesario para trabajar, a fin de no ser perjudicados pues aunque muchos realizan su función de manera voluntaria otros están dentro de la nómina.

“Ya no hacen nada, todo lo que se les ordena lo hacen este bien o mal, mis compañeros ya no pelean por su bienestar, por tener buenos equipos y unidades”, comentó Javi González.

Dijo que Agustín Ramos s el peor mando directivo que ha tenido la corporación, pues ni Siquia sabe lo más mínimo del trabajo que se desempeña ahí y la falta de experiencia ha mermado mucho la función que realiza.

Por su parte no demandará a la corporación a la que perteneció, pero seguirá sirviendo a la ciudadanía, pues está es una de sus más grandes pasiones y no permitirá que nadie le trunque el deseo de servir.