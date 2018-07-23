Corren en honor a Santiago Apóstol

Como parte de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol, se celebró la Onceava Carrera Pedestre Tradicional y Caminata Familiar de cinco kilómetros.

Fue en la parroquia donde los participantes se concentraron a temprana hora para salir de la avenida Venustiano Carranza hasta el bulevar Pape, de ahí al bulevar Madero hasta la calle Zaragoza para dar vuelta a la plaza y regresar al punto de partida.

Los organizadores encabezados por Efraín Soto Medina y su esposa Beatriz García, y el Padre Neri, recibieron el contingente conformado por más de 60 personas entre niños jóvenes y adultos.

El vicario Luis Fernando Morales Perales, bendijo a quienes participaron en la carrera.

Anticipadamente en la explanada de la parroquia Santiago Apóstol, los organizadores dispusieron de mesas y sillas para darles de desayunar a los participantes en tanto se llevaba a cabo la premiación de hombres y mujeres.

Efraín Soto Medina, dijo que tiene años organizando la carrera en honor al Apóstol Santiago, quien dijo merece un evento de esta naturaleza al ser Santo Patrono de la ciudad.

“Creo que el Apóstol Santiago se lo merece por eso con el apoyo de mi familia que siempre está conmigo comenzamos a trabajar en ello, todo bajo la buena organización del presidente de la Liga de Atletismo, Alvino Menchaca Medel, quien nos ha ayudado para que todo salga bien”.

Dijo que más que una carrera es una convivencia familiar y eso es lo que debe resaltar en los festejos, que la familia esté unida y que se entienda el objetivo que encierran acciones como estas.

Aprovechó para agradecer el apoyo de casas comerciales, patrocinadoras, Caballeros de Colón entre otros la donación de obsequios que fueron entregados a los ganadores entre los que se encontraban hieleras, termos, sombrillas, balones, etc.

Cabe mencionar que el próximo miércoles 25 es el día de Santiago Apóstol, patrono de Monclova.

Los organizadores de la carrera flanqueando al Padre Neri.