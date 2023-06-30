Corta la CFE luz a AHMSA

De nueva cuenta la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica a la empresa Altos Hornos de México, por el adeudo acumulado desde el pasado 30 de enero a la fecha, en que la acerera ha cumplido únicamente con los pagos de la energía de manera parcial.

Minutos después de la 1 de la tarde de este viernes, la dependencia paraestatal suspendió el suministro de energía a las Plantas 1 y 2 de AHMSA, por lo que tuvieron que implementar los equipos de emergencia para abastecer de energía a la Planta Coquizadora y el Alto Horno 5 para que continúen operando.

Esta es la tercera ocasión que la paraestatal suspende el servicio por falta de pago, luego que el pasado 2 de mayo reconectará el servicio por ordenamiento del juez, pero debido a la falta de pago se suspendió de nueva cuenta.

La jueza encargada del procedimiento de quiebra de AHMSA señaló, que si bien se ordenó a la CFE que se reconectará el suministro, la empresa está obligada a pagar la energía que ha consumido a partir del 30 de enero.

Se indicó que la empresa ha cubierto de manera parcial los recibos de los últimos meses, aunque se desconoce el monto que se adeuda, sin embargo el consumo de energía no es el mismo que se tenía a finales del 2022, ya que la mayoría de los departamentos y procesos de producción están detenidos.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que ante el corte de energía, se ajustarán las jornadas laborales y suspenderá de nueva cuenta el turno de tercera, al no existir condiciones para laborar.

Ismael Leija Escalante indicó que actualmente los únicos departamentos que funcionan son la Coquizadora, la Peletizadora y el Alto Horno 5, con un mínimo número de trabajadores, pero se garantizará la seguridad de ellos.