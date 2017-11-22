Cortarse: La nueva tendencia de niños

Después de que se detectaran tres casos de Cutting en la escuela primaria Venustiano Carranza mejor conocida como “La Moderna”, la Secretaría de Educación Pública hace un llamado a los padres de familia de toda la región para que revisen a sus hijos.

El subdirector de Servicios Educativos en la región Centro del Estado informó que es alarmante que estos casos se den en niñas y no en adolescentes, debido a que en esta etapa es cuando hay más rebeldía, cambios de humor y de personalidad, las menores que cortaban sus brazos, no cumplen aún ni los 12 años.

“Hay que estar de cerca como padres de familia, si bien es cierto que aparecen tres casos, en lo que respecta en la Secretaría de Educación Pública estamos al pendiente de lo visible, pero sí es necesario que cada padre tenga un contacto visual y de comunicación con sus hijos, con el propósito de detectar que no esté cayendo en una depresión que lastime su estado físico o emocional, se debe de hacer”.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos explicó que el primer síntoma de que los niños pueden tener una problemática en su estado afectivo y no la informan es el distanciamiento.

“Debemos de tener un contacto nosotros hasta donde lo es posible y los padres en los aspectos afectivo para que estén bien emocionalmente, el social para el respeto de normas y reglas, el cognitivo para ver lo que deben de aprender y el psicomotriz para ver todo su esquema corporal, son cuatro aspectos en la que se divide la personalidad del niño”.

Dijo que ya se ordenó a los 408 planteles de la región el que los docentes de grupo estén atentos a cualquier cambio de conducta o personalidad del niño en los grados de preescolar, primaria y secundaria.

Aclaró que son los primeros tres casos que se presentan de cutting en muchos años, pues incluso ni en secundaria cuando los jóvenes se vuelven más rebeldes y susceptibles se han tenido este tipo de situaciones.