Costarán nuevos policías 600 mil pesos mensuales

Cuarenta nuevos policías se integrarán a la nómina municipal a partir de la primera quincena de enero con un pago de 15 mil pesos mensuales cada uno, por lo que el recurso en éste gasto municipal aumentará 600 mil pesos.

El tesorero, René Flores Sotelo dio a conocer lo anterior tras recordar que en el período de capacitación se otorgó una beca de 5 mil pesos mensuales a estos 40 policías.

Pero ahora que ingresen a la corporación de manera formal una vez que se graduaron de la Academia de Policía el gasto será mucho mayor, pero es una inversión ya contemplada dentro de las finanzas municipales, pues el área de seguridad pública es un bastión importante para esta administración.

Dijo que con el ingreso de estos nuevos elementos se tendrá reforzada la parte humana de la seguridad pública y así como el primer año de la administración se logró la compra de 30 patrullas y las cámaras de solapa para los elementos, en el 2023 se tiene contemplado el aumento en gasto de nómina de policías.

Así que es un tema ya evaluado e incluido en el presupuesto de egresos para el próximo año, el segundo de la administración del Doctor Mario Dávila Delgado.