Crea Coahuilense filtros para TikTok cuenta con 22 billones de visualizaciones

César David Ruiz Iracheta es el único coahuilense en llegar al top mundial de creadores de efectos para plataformas como Tik Tok e Instagram, mejor conocido como “El de los filtros”, ha logrado llegar y ser reconocido por millones de personas con sus filtros de Barbie, Aimep3 y Jenni Rivera.

César es un fronterense de 29 años de edad que estudió Administración de Empresas en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), pero enfocado más en el área de mercadotecnia.

Durante su carrera se preguntaba cómo podía sobre salir de los demás, aunque en su momento no conocía mucho de internet o programación, si tenía la noción.

“Empezó a tener más auge TikTok y los filtros y decidí dedicarme a eso, al principio no sabía en lo que me metía, pero yo le movía a lo loco para ver qué salía. Yo fui de los primeros mexicanos en hacerlo y con el tiempo conocí a otros creadores de diversos países con los que tenía un grupo para apoyarnos”.

Fue en el año 2019 cuando César se dedicaba a crear filtros de tiempo completo y logró hacerse viral en México como en Latino América con el filtro de “qué tipo de juguito eras”. Debido a que mucha gente lo reconocía como “El de los filtros”, es que pasó a llamarse así en ciertas redes sociales.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 ❮❯

Gracias a esto lo buscaron diversas marcas como Didi Food, para de ahí saltar a otras importantes marcas como Netflix, Nickelodeon, Nescafé, Nestlé Burguer King y la última campaña fue con la NFL, mientras que ha trabajado para influencers como Kenia Os, Un Tal Fredo, Nabile, Badabum, entre otros.

Además del primer filtro viral del juguito, también llegó a millones de personas con el filtro de Aimep3, Jenni Rive, Dark House y el último fue el de Barbie, con más de 125 millones de visualizaciones, debido al gran auge y expectación que causó el tráiler de la película.

En total cuenta con 430 millones 768 mil visualizaciones en sus creaciones, un millón 748 mil publicaciones y 2 millones 398 mil efectos compartidos, posicionándose dentro del 1 por ciento de creadores de efectos a nivel mundial.

“Las noticias o cosas virales yo las tomo y las convierto en filtro como el de Barbie, hago que la gente me ubique y así lo hago con canciones, es mi trabajo a corto plazo y a largo plazo, me gustaría trabajar de lleno con marcas como lo es Netflix, con quien tuve el proyecto más grande y me gustaría siempre hacerlo o que me busque”.

Señaló que aunque es viral en las aplicaciones de Tik Tok e Instagram, no hacen que monetice, sino que la fortuna es darse a conocer y alcanzar a posibles clientes, ya sean marcas, negocios locales o personas, generando un ingreso extra a su trabajo como diseñador gráfico.

Para las personas que se quieran dedicar a la creación de filtros como método de trabajo o simplemente por hobby, externó que es importante investigar y nunca quedarse con la duda, además ayuda que ya hay muchos tutoriales al respecto, pero también hay mucha competencia y es esencial la imaginación para sobre salir.

“Los filtros son algo que actualmente generan mucho y es el futuro, es la realidad aumentada que está sobre pasando las pantallas, gracias a los filtros puedes reflejar cosas y para crearlos solo necesitas tener tu cuenta en estas redes sociales”.