Crea TEC Monclova app contra el Covid

Estudiantes de sistemas del Tecnológico de Monclova crearon un programa para los alumnos, docentes y personal administrativo, con el fin de identificar síntomas de Covid o que hayan tenido contacto con una persona positiva, de ser sospechosos no podrán ingresar a las instalaciones para seguridad de los demás.

El área académica en coordinación con el sistemas, crearon una aplicación donde los mil 900 estudiantes deben llenar un formulario antes de ingresar a la universidad, deben señalar si tuvieron contacto con personas contagiadas o si presenta síntomas de coronavirus o gripa.

"Cuando se termina el formulario, la aplicación le genera un reporte donde se le informa que puede o no puede ingresar, la instrucción es que el vigilante no le permita el ingreso a partir de esta semana si no le muestra el ángulo verde del filtro"

El director Raúl Frías Martínez comentó que se han atendido los protocolos al pie de la letra y se han instalado cercos sanitizantes en cada entrada de los edificios, además de uno próximo a instalarse en las casetas de vigilancia que es el principal ingreso de los alumnos y que sea más ágil el proceso.

"Se hacen recorridos constantes para verificar que las ventanas y puertas de los salones se mantengan abiertas y que los eventos no duren más de la hora, hasta el momento no hemos tenido problema o casos positivos de Covid-19".