Crea UA de C Consejo de investigación y posgrado

En sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila se aprobó la creación de la Comisión General Permanente de Investigación y Posgrado, así como el cambio de la Comisión Especial a Comisión Ordinaria de Radio Universidad, además tomaron protesta los consejeros que formarán parte de las diversas comisiones generales del máximo órgano universitario. Cristóbal Noé Aguilar González, director de Investigación y Posgrado de la UA de C, explicó que de acuerdo a la nueva reglamentación estatutaria es necesario la conformación de la Honorable Comisión General Permanente de Investigación y Posgrado.

Como parte de sus funciones la comisión deberá proponer al Consejo Universitario políticas tendientes al cumplimiento de los objetivos científicos, tecnológicos y de innovación de la Universidad; dictaminar sobre la creación de centros de investigación, para su posterior aprobación por la H. Comisión de General Permanente de Planeación.

Así como dictaminar sobre la creación de extensiones de centros investigación existentes, para su posterior aprobación por la H. Comisión de General Permanente de Planeación; aprobar la apertura, cierre o modificación de los programas de especialidad, maestría y doctorado, una vez que se cuenta con la aprobación de la Comisión de General Permanente de Planeación.

Además de resolver, en definitiva, los problemas que se susciten en relación con los asuntos de orden académico de los programas de especialidad, maestría y doctorado; y aprobar los requisitos y mecanismos de ingreso de los estudiantes de los programas de posgrado de la Universidad.

Luego de que en 2017 el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgara la concesión para la operación de Radio Universidad, la UAdeC está obligada a cumplir con la reglamentación existente en dicha materia, así como crear los organismos encargados de atender cualquier situación relacionada a ello, motivo por el cual el 22 de junio de 2017 fue creada la Comisión Especial de Radio, la cual tiene como finalidad entre otras la de emitir la convocatoria para la conformación de los Consejos Consultivos Ciudadanos de Radio Universidad.

La radio como portavoz de la Universidad Autónoma de Coahuila representa a sus jóvenes estudiantes a través de sus diversas manifestaciones culturales y es un agente de cambio en la sociedad coahuilense al contribuir a la democratización de los medios masivos de comunicación. Las adecuaciones normativas relacionadas con los sistemas de radiodifusión de la universidad aseguran que este permanezca como un lugar seguro para la reivindicación de la educación y sus valores.

Tras la entrada en vigor de la Reforma al Estatuto Universitario, se contempla en el artículo 35 la creación de comisiones ordinarias, las cuales tienen facultad para la atención de los asuntos que no competen a las comisiones permanentes, por ello, el Consejo Universitario aprobó el cambio de la Comisión Especial a Comisión Ordinaria de Radio Universidad.

La comisión de Investigación: docente titular Yadira Karina Reyes Acosta y el suplente Gustavo González Flores, así como la alumna titular Guadalupe Lizzeth Soto Cedillo y como suplente Enrique Martínez Martínez de la Unidad Saltillo; docente titular de la Unidad Torreón Lerins Rafael Varela Castro y suplente Berenice Juárez López, alumna titular Mayra Selene Mireles Cardoza y suplente Ilce Carolina Herrera Navarro; mientras que de la Unidad Norte la docente titular es Nidia Estela Hernández Castro y suplente Griselda Berenice Escalante Ibarra, como alumno titular Rolando Aguirre Gómez y suplente Paola Susana Monsiváis Pedroza.