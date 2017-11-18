Crearán área de Oncología

En el 2018 los pacientes con cáncer dejarán de ir a Monterrey a quimioterapia porque la atención será en un área que se habilitará en Monclova, luego de años de gestión de la iniciativa privada.

Los presidentes de las cámaras empresariales de la región Centro recibieron la noticia de que el recurso para la remodelación del IMSS de Monclova está contemplada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en el presupuesto a salud para el próximo año.

La información fue notificada por la diputada federal priista, Guadalupe Oyervides Valdez, quien incluso les mostró el Diario Oficial para garantizarles de que habrá obra en el Seguro Social.

La legisladora precisó que son 110 millones de pesos que se consideraron para Coahuila para el IMSS y dentro de ello, está la remodelación del área de urgencias de Monclova y una habilitación de un área para Oncología, para el tratamiento de cáncer.

Refirió que conoce la difícil situación que enfrentan los enfermos de cáncer al tener que trasladarse a Monterrey y que el Seguro Social únicamente les da gastos para el paciente y no para un acompañante, pese a que las sesiones los debilitan y requieren de un apoyo.

A su vez, Ricardo Gutiérrez González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, expresó que es una buena noticia para Monclova y la región la de contar con un centro o área para el tratamiento de los pacientes, así como la ampliación de urgencias del IMSS, que eran dos demandas muy insistentes por las cámaras y derechohabientes.

“Ahí hay que darle seguimiento, yo creo que las cámaras empresariales desde hace dos a tres años atrás, hemos estado dando seguimiento a esto, no le vamos a soltar el hilo ahí, y vamos a estar hasta que en un momento dado se siga mejorando situaciones en el Seguro Social”, subrayó.