Crearán niños libro de cuentos

Luego de que se publicó el libro de 57 cuentos escritos por niños y niñas monclovenses, el afamado escritor José Cruz Almonte Ayala “Pepe Tachas” les brinda un taller de escritura para pequeños que gustan de esta materia y que se están preparando para escribir cuentos que serán colocados en una segunda edición del compendio de cuentos de niños monclovenses.

Cristina Rodríguez y Rodríguez coordinadora de Cultura en la región centro dijo que los pequeños tienen grandes habilidades en cuanto a la escritura, tan así que para formar el primer libro de cuentos, se recibieron más de 350 de los cuales salieron los 57 que ya están publicados en el libro.

Mencionó que estos cuentos han tenido una gran aceptación en las instituciones educativas de la localidad, toda vez que son los que se exponen al momento de la lecturas grupales, incluso aseguró que los estudiantes piden que sean los cuentos del libro de los 57 los que se analicen en el salón de clases.

Rodríguez y Rodríguez dijo que Pepe Tachas es el encargado de impartir el taller para niños de los cuales son 3 de manera presencial y 3 más en línea en los cuales se les enseña a los pequeños como desarrollar un libro pero sobre todo como escribir su ideas de manera divertida, ingeniosa y sobre todo creativa para que puedan ser parte del nuevo libro.

“Los niños tienen historias fascinantes que contar, desarrollan cuentos con personajes ficticios que participan en grandes historias y eso es muy bueno pues gracias al ingenio de los pequeños se puede impulsar este tipo de obras literarias que en un futuro pueden ser grandes libros escritos por jóvenes de gran talento, por ello se les está brindando todo el apoyo que necesitan”.