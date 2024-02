Crece demanda de "amarres de amor"

Desde dos o tres días antes del 14 de febrero, las personas con creencias esotéricas buscan los "amarres de amor" sin importar el costo del servicio; hoy en día son más los adultos mayores que buscan hechizos para preservar o encontrar a la pareja ideal.

Erika González Galaviz conocida en la localidad como "La Chamana" destacó que hay personas que desde enero se comienzan a preparar para que llegue febrero y el día del amor ya en pareja.

"Para muchas personas es importante pasar este día con una pareja, así que buscan la manera de garantizar al menos tener un acercamiento con su persona especial para ese día", comentó.

Sobre la eficiencia de estos trabajos, "La Chamana" comenta que depende mucho de la fe con que la persona desarrolle el trabajo, destacó su número de celular 8661071366 para cualquier consulta.

Y básicamente dijo que son dos muñecos de cera los que se utilizan se unen con nudos hechos con listón, "se hacen siete nudos, para amarrarlos, el día del amor, o de San Valentín, se bañan los muñequitos con una miel que se llama miel de amor".

Sorprendentemente, hay quienes buscan el día del amor hacer desuniones, de otras personas, indicó la entrevistada.

Pues la gente que busca desunir es porque tiene interés por una persona en específico que está casada, comprometida o en una relación con otra.

La mayoría de las personas que buscan hacer este tipo de hechizos son mujeres, indicó Erika González, personas que tienen entre los 30 a los 40 años.

Asimismo, advirtió que este tipo de acciones no son un juego, por lo que siempre advierte a la gente que le solicita un trabajo así que tiene que estar bien seguro, porque no tiene reversa, y se trata de ser feliz.

También hay personas que no les funciona el trabajo y es cuando llegan los momentos depresivos, "he tratado a mucha gente que llega conmigo ya con el ánimo en el suelo porque no se cumplió su objetivo y es cuando les explico que deben hacer las cosas con firmeza, con fe y con seguridad", finalizó.