Crece demanda de la Universidad de Durango

El director del plantel Luis Alfonso Cantú, destacó que cierran el primer semestre–cuatrimestre con grandes resultados de aceptación de la sociedad y con mínimos índices de deserción escolar, por ello se abrirán en el mes de enero más especialidades de acuerdo a la demanda de los estudiantes.

A la fecha existen grupos de Fisioterapia, Arquitectura y Gastronomía además de Psicología y Nutrición en el sistema de clases sabatinas.

Sin embargo, el año entrante se inicia formando grupos de Administración de Empresas, Contador Público, Criminología, Derecho, Comercio Internacional, Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico y Mercadotecnia.

En la llegada de la institución a la Capital del Acero se notó la atracción que tuvo a los jóvenes que buscan nuevas carreras y ese interés está creciendo aún más al grado de que se pueden formar uno o hasta dos grupos de cada especialidad, según la demanda de sus aspirantes.

La carrera con más demanda para el inicio de clases en enero es Fisioterapia, le siguen Nutrición y Medicina, sin embargo, esta última apenas se encuentra en gestiones, debido a que se requiere de espacios bien instalados y equipados donde los estudiantes puedan llevar a cabo sus prácticas.

Cabe destacar, que la Universidad de Durango con decenas de campus ubicados por todo el País tiene como especialidad las carreras de Medicina y Odontología, mismas que podrán llegar a Monclova en algún tiempo.