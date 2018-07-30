Crece tráfico de droga desde Nuevo León

Tan solo el último mes, 18 personas han sido detenidas tratando de introducir pequeños cargamentos de droga que compran en Nuevo León y tratan de comercializar en Monclova, informó Fuerza Coahuila.

La detección se realiza en los filtros instalados a la entrada y salida de la ciudad, donde los aventurados intentan introducir droga como mariguana, cristal, cocaína y metanfetaminas, para abastecer el mercado local.

En los retenes también se ha detectado combustible de dudosa procedencia y autos con reporte de robo.

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El Primer Comandante de Fuerza Coahuila en la Región, Juan José Ramírez.

En los módulos de atención principalmente en el ubicado en el punto conocido como “Monkys”, la presencia de los elementos policiacos ha logrado inhibir a la delincuencia que busca infiltrarse a la región.

El Primer Comandante de Fuerza Coahuila en la Región, Juan José Ramírez comentó que se trata de personas que buscan una fuente de ingresos y se aventuran a traer droga de estados vecinos con fines de venta.

Señaló que algunas personas han tomado esta forma de operar debido a que en la Región Centro, es más complicado conseguir drogas y eso los insta a tratar de convertirse en vendedores independientes.

“Se está vigilando las carreteras de la zona en coordinación con la Policía Federal para tratar de inhibir a la delincuencia que quiera aprovecharse de la afluencia de paisanos o vacacionistas, además evitar que se introduzcan cosas prohibidas”, recalcó el comandante.

Señaló que también aprovechando la presencia de los oficiales al detectar algunos vehículos, unidades de carga pesada o camionetas proceden a hacer una revisión para detectar que no se transporten sustancias peligrosas, droga, armas o algún objeto que represente algún riesgo para la comunidad.