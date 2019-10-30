Crece versión de venta de Ahmsa

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que no existe ninguna notificación sobre la supuesta venta de Altos Hornos de México, por lo que las versiones que han surgido hasta el momento son puros rumores, pero de concretarse esta situación seguirían siendo los titulares del Contrato Colectivo del Trabajo.

Desde el pasado mes de mayo, las versiones de la venta de AHMSA se convirtieron en una constante, pero en más de una ocasión representantes de la empresa han desmentido estas versiones.

Ismael Leija Escalante, señaló que no existe ninguna notificación oficial al respecto pero en caso de existir se debe notificar al sindicato y se dará a conocer a los obreros para que se enteren de la situación.

La empresa ha buscado estrategias para capitalizarse, pero hasta el momento no existen planes de venta, aunque es una situación que no se descarta al ser una institución privada, en la que se pueden disponer de ella de la manera en que se desee.

Indicó que de manera constante mantienen reuniones con altos directivos de la empresa para conocer la situación, y hasta el momento no se ha dado ningún tipo de información al respecto, pero está el compromiso que se informará de inmediato al sindicato en caso de haber una propuesta.

“La empresa tiene un dueño y al momento en que se decida vender se tiene que notificar al Sindicato Democrático, que somos los titulares del contrato colectivo de trabajo, para darlo a conocer”.