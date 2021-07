Crecen adicciones

Cada vez es más alto el número de personas que llegan al albergue “Generando Vida” con la intención de salir del mundo de las drogas, pero lo más impactante es que en los últimos meses han llegado jovencitas que fueron capaces de prostituirse con tal de obtener el recurso para seguir drogándose.

Así lo comentó Juan Francisco Vielma mejor conocido como “El Hommy” señaló que cada vez es mayor el número de personas que piden un espacio para jovencitas, señaló que por 2 o 3 hombres que llegan al albergue por semana, llega una mujer.

Indicó que son las madres desesperadas que acuden al albergue en busca de ayuda, que no saben qué hacer con sus hijas, que incluso han robado y hasta dejan de llegar a sus hogares durante varios días.

“Me han tocado casos de jovencitas que se andas prostituyendo, con viejitos, con algún taxistas o alguien que les dé para el consumo de las drogas, por lo menos nos llegan 3 o 4 casos por mes”, comentó.

Estas jóvenes tienen entre 19 y 20 años de edad y ya tienen un serio problema con las drogas, a veces hablan solas o a veces su cuerpo les pide esa droga y en medio de esa desesperación actúan, robando, prostituyéndose o agrediendo a sus familiares.

INCREMENTA PROBELMA DE ADICCION.

Juan Francisco Vielma mencionó que la adicción va en aumento debido a la pandemia, muchos jóvenes que no tienen actividad física, no ayudan en el hogar, no estudian y están mucho en redes sociales, esto tendió a que se refugien en el consumo de drogas.

Lo peor es que son “Drogas duras”, se trata de inhalantes, drogas dañinas a las que tienen fácil acceso, un popote de resistol vale entre 15 y 18 pesos y con eso tienen para dañar la mente en gran medida.

Indicó que son frecuentes los casos de chavitos de entre 16, 40 y 50 años de edad con un daño irreversible, pero también hay jóvenes de entre 18, 20 y 26 años que hablan solos por la droga, que los ha dañado mucho el cerebro, a ellos se les canaliza, se hace gestión al Hospital Amparo Pape de Benavides para que ellos sean enviados al Centro de Salud a Parras Coahuila o a clínicas de rehabilitación en Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

Por semana llegan de 2 a 3 casos que ameritan urgentemente un tratamiento, una secuencia para reintegrarlos a la sociedad, para ayudarlos a recuperar su propia vida.

EFECTOS DE LAS DROGAS.

Cuando una persona es adicta alguna droga pierde la conciencia, el mismo cuerpo exige esa sustancia por eso es adicción, cometen errores, roban a sus papás, los agreden, roban a la sociedad, incluso hay jóvenes que asaltan de tanta desesperación.

Esta el caso de Mario N quien agredió a la mujer que le dio la vida, días antes de su cumpleaños amenazó con matarla y ese día lo intentó, afortunadamente no lo logró pero le ocasionó cuatro heridas de gravedad en el cuello, en el pómulo y la mejilla, hechos ocurridos el pasado 22 de julio en Frontera Coahuila.

CASO IMPACTANTE.

Hace 9 meses, Francisco Vielma recibió a un joven de 16 años de edad, prácticamente tenía un futuro brillante, era destacado en el deporte y estaba contemplado para las fuerzas básicas de Torreón.

Lamentablemente un día ese joven prometedor empezó a consumir droga, su adicción se llamaba “cristal”, llegó a hablar solo, no conocer a las personas y hasta agredió a su mamá, escuchaba voces que le decían que atacara a su mamá, que la matara.

El Hommy Vielma recordó que en una ocasión acudió a su domicilio para brindarle ayuda, ahí estaba el joven, sacando excremento de una tasa de baño, sin control de él mismo, ahora tiene que estar resguardado de por vida en una vivienda o en un centro psiquiátrico.

Comentó que era un joven nacido en Estados Unidos y la familia buscaba llevarlo allá para internarlo en alguna clínica de rehabilitación e intentar “bajarlo”, Hommy mencionó que muchos “no bajan” es decir no pueden abandonar el mundo de las drogas.

SIGUE BRINDANDO AYUDA.

“Uno siente impotencia, tristeza al ver a niños que pierden su vida, un futuro, a veces hasta lloro de verlos como llegan diciendo incoherencias, como hablan, como lloran de tanto consumir esas sustancias tóxicas”, comentó.

Hommy Vielma tiene muchos años atendiendo este tipo de casos, actualmente sigue ayudando a la comunidad, haciendo rondines diarios, saliendo a las calles y levantando a las personas en situación de calle, ayudan a la comunidad desde el amor., adultos mayores y personas adictas.

Por ello invitó a la población a continuar ayudando el albergue que tiene y en el que atiende a gran número de personas mencionó que un par de calcetines, un cuadrito de consomate o lo que sea es de mucha utilidad.

GENERANDO VIDA

Es una asociación sin fines de lucro que ayuda a indigentes se les da comida, estancia, ropa, un lugar donde dormir, lleva alimentos a hospitales a personas con necesidad, apoya a personas con alcoholismo y drogadicción se dedica a trasmitir el mensaje en cárceles a través de conferencias a instituciones educativas como escuelas, secundarias, preparatorias, universidades privadas y públicas.

Además realizan campañas en las colonias, barrios con índice de drogadicción y vandalismo, está abierto las 24 horas para recibir donativos están ubicados en calle Parras número 1807 colonia Industrial en Monclova Coahuila, la cuenta bancaria para la gente que desee donar es 4766 8411 5219 2996 en tiendas de conveniencia oxxo, además de 5359 4301 1497 1760 tarjeta afirme, interesados en ayudar pueden comunicarse al 866 142 23 06.