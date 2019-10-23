Crecen casos de depresión en jóvenes

Van 15 casos de adolescentes a los que se les ha detectado problemas de depresión y ansiedad, uno de ellos intentó suicidarse clavándose un cuchillo en la yugular, los demás han ingerido pastillas para dormir y ya cuentan con atención psicológica.

La encargada del Módulo del Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria 04, Santos Guerrero, dio a conocer que desde el mes de agosto han acudido más jóvenes con problemas de depresión, la cual va desde leve, moderada y grave.

Detectan 15 casos de depresión en adolescentes, han intentado en suicidarse en por lo menos tres ocasiones.

La psicóloga indicó, la depresión tiene bases biológicas o hereditarias, psicológicas y sociales, es decir, la persona puede tener un desequilibrio en la neuroquímica del organismo, heredarlo de la mamá o papá, haber sufrido abandono a temprana edad de los padres o el fallecimiento de uno, además de las adicciones y alcoholismo.

Van 15 casos de menores de edad que recibe en el módulo, han presentado gestos suicidas como ingerir pastillas o realizar el cutting, trastornos depresivos leves o ingerido algún tipo de droga. Uno de los chicos presentó síntomas de ser adicto e intento suicidarse clavándose un cuchillo en la yugular frente a su mamá.

Otras dos jovencitas ingirieron pastillas y ahora están en tratamiento psicológico. Santos Guerrero pidió a los padres de familia el estar atentos y detectar a tiempo la enfermedad, no descuida a sus hijos cuando los ven que están sufriendo y los que ya tienen tratamiento psiquiátrico, en algunas ocasiones no se les puede ayudar y logran suicidarse.