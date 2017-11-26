Crecerá Coahuila como nunca: RMV

A través de un video difundido en la cuenta oficial del Gobierno del Estado, el gobernador Rubén Moreira felicitó al gobernador electo Miguel Ángel Riquelme por su triunfo ratificado por el Tribunal Federal.

“Terminó ya el proceso electoral 2017, el Tribunal Federal ratificó el triunfo de Miguel Ángel Riquelme, a él le deseo mucho éxito y estoy seguro que nuestro Estado va a crecer como nunca y va a tener mas paz en la siguiente administración”, expresa.

Felicitó también a su partido por el triunfo en las urnas y por el triunfo en los tribunales, además de reconocer a Enrique Ochoa y Verónica Martínez como dos grandes líderes.

“Me queda la reflexión de la importancia de respetar las instituciones, de cómo Miguel Ángel Riquelme y el PRI actuaron con prudencia y templanza, que servirá para construir un Coahuila mejor”.

Agregó que le llena de orgullo ver cómo su partido respetó las instituciones y el estado de derecho que son un baluarte para la paz y la tranquilidad.