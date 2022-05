Creo algo malo le pasó a Cris: mamá

"Yo creo que algo malo le pasó, estoy pensando hasta lo peor", señaló Claudia Flores madre de Cristopher Anguiano quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo, dijo que su amiga Danny es con quien vivía y la última persona que vio, sospechosamente no le ha dado la cara.

Cristopher Anguiano es una mujer transexual, que desapareció la madrugada del pasado domingo cuando salió del domicilio en el que vivía con su amiga Danny y los padres de esta, desde entonces no saben sobre su paradero.

Constantes llamadas ha recibido Claudia Flores, le han dicho que han visto a su hijo Cristopher en varias partes, todas las ha visitado y no da con su hijo.

No sabe qué fue lo que pasó, su hijo tenía seis meses viviendo con Danny y de buenas a primeras desapareció, fue la madre de Danny quien le marcó para decirle que desde hace cinco días su hijo no aparecía por ningún lado, al principio pensó que era un arranque de su hijo pero ya ha pasado mucho tiempo.

"Se me hace raro que su amigo no me da la cara a mí, la que se dijere conmigo o con mi pareja es su mamá, Danny ni me ha hablado, yo quisiera que se arrimara con los de Fiscalía porque ella siempre andaba con Cris a todas partes, puede tener información sobre dónde o con quién puede estar", comentó la mamá de Cris.

Dijo que no señala a nadie, ni culpa a nadie pero se le hace raro que ni siquiera se arrime sí es tanta la amistad, se le hace raro que no se una a la búsqueda, a ir a lugares o algo, nunca se le ha visto la intención.

"Yo creo que algo malo le pasó, estoy pensando hasta lo peor, nosotros fuimos anduvimos en Castaños en líneas de tarileres, zona hotelera, nada, fui a la salida de Estancias tampoco, nadie me da razón de Cris", comentó.

Señaló que su hijo es muy bueno, no la dejaría con la preocupación menos cuando supiera que lo están buscando, aun y cuando no tuviera teléfono, ya le hubiera marcado pues sabe el número de memoria.

Hizo un exhorto a las autoridades a que hagan su trabajo, dijo que ella está buscando hasta por debajo de las piedras pero no hay respuesta, la Fiscalía quedó de buscar a Danny Segura pues fue la última persona con la que vivió y con la que habló.

Señaló que conoce a Danny, tienen una amistad de muchos años, sabe que es una persona buena, servicial, ha convivido con la familia, pero lo raro es que ni siquiera se haya acercado o simplemente las palabras, se comunica con ella pero solo a través de mensajes.

Pidió a la gente a comunicar sí saben algo de su hija, porque están muy preocupados, también envió un mensaje a Cristopher le pidió que regrese que no tenga temor de regresar, no saben por lo que esté pasando pero dijo que cualquier cosa tiene solución y que lo están esperando en casa.