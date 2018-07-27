Crimen no se ha resuelto

La Fiscalía General del Estado sigue en la búsqueda de dos de los cuatro asesinos de Tomás Trejo, que se encuentran prófugos.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora, comentó que no hay carpetazo al homicidio ocurrido en el 2016 en la colonia Chinameca.

Aseguró que la intención de la dependencia es localizar a la mayor brevedad posible al resto de los involucrados, es por ello que se está trabajando en coordinación con otras corporaciones policiacas dentro y fuera de Coahuila.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora.

Señaló que no importa que una persona acusada de un delito trate de esconderse en algún otro estado, pues las investigaciones permiten establecer una línea de escape y se trabaja en coordinación con las autoridades de otros estados.

“Se tiene una muy buena coordinación con todas las entidades federativas de México, es por ello que cuando tenemos una orden de captura pendiente se boletinan a todos para pedir su colaboración”, recalcó el Delegado.

De igual forma, Chaires Zamora comentó que la reciente captura de esta persona acusada por el delito de homicidio es reflejo que los casos no quedan en el olvido.

Señaló que los familiares de las personas que son víctimas de un delito pueden estar convencidos que no se escatima en tiempo, ni mucho menos en esfuerzo para esclarecer al 100 por ciento todos los casos.