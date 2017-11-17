Crímenes ocurren en entornos familiares

Al señalar que el 20 por ciento de los homicidios que se presentan en el estado de Coahuila se dan dentro de los círculos familiares, el gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que se tiene que trabajar para disminuir la ingesta de alcohol entre la población, así como evitar el consumo de drogas.

Tras el homicidio del joven de 17 años, José Fidencio Borrego quien fue encontrado sobre la avenida Las Torres, el Mandatario estatal señaló que es lamentable que se presente este tipo de situaciones, pero señaló que estos incidentes no están vinculados con la delincuencia organizada.

Señaló que durante su sexenio se trabajó con el objetivo de disminuir la violencia en el estado y regresar la tranquilidad a los coahuilenses después de la situación que se venía presentando antes de iniciar su gestión.

Mencionó que la inversión que se realizó en materia de seguridad, así como el trabajo que se realizó de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno, lograron reducir en un 82 por ciento los homicidios, regresando la paz y tranquilidad a Coahuila.

Los hechos como el que se registró en días pasados en Monclova, son situaciones aisladas que desgraciadamente pasan, pero que están ligados a la violencia que existe al interior del seno de un hogar. “Tenemos que disminuir la violencia en el seno de los hogares, hoy tenemos un 20 y tantos por ciento de los homicidios dentro de los círculos familiares, por lo que se tiene que trabajar en este sentido, ahora los homicidios que se están registrando no están vinculados a aquellas matazones que hacía la delincuencia organizada”.

Moreira Valdez dijo que dentro de las estrategias que se deben implementar está la reducción del consumo de alcohol, así como evitar el consumo de drogas, en todas las edades, con lo que se atendería este problema.