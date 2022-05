Danny Segura, amiga de Cris señaló que siguen sin saber nada sobre su paradero, mencionó que hace algunos días le mandaron un mensaje de un Facebook falso que decía -Oye Danny, Cris se quedó dormido- por lo que empezó a preocuparse aún más.

La madrugada del domingo, cerca de las 5:00 am Cris salió del domicilio en el que vivía con su amiga Danny, le dijo que iría con un amigo, aunque Danny le insistió en que no fuera por la hora, Cris le dijo que iba y regresaba, es decir que no se tardaría, pero desde entonces han pasado seis días y no se sabe nada de ella.

Danny comentó que le pareció extraño ese mensaje proveniente de un Facebook falso en el que le decían que Cris se había quedado dormido, como queriéndole avisar, cuando nunca avisaba que no llegaría, excepto ese día que le avisaron.

Al día siguiente ese amigo con el que Cris se había ido, se comunicó con Danny aun y cuando no se frecuentaban y la invitó a su casa y le envió la dirección. Danny mencionó que aunque no le quiso preguntar directamente, ya no se aguantó y le preguntó.

"Yo le dije oye sabes algo de Cris, él se enojó y me dijo que aburrido estar hablando contigo, déjame trabajar, estoy trabajando, yo le dije oye pero porque te molestas, te estoy preguntando bien, no sé nada de Cris, me dijo que dejes de estar chin... y me bloqueó", comentó Danny.

Dijo que hizo otro Facebook nuevo y se volvió a comunicar con él, pero volvió a enojarse y la volvió a bloquear, la última cuenta que hizo le dijo que iría con la mamá de Cris y con judiciales, él le comento que si no iban por él, él iría con Dany y que ya le había dado miedo.

Mencionó que a la mamá de Cris no la ha visto en persona para poder platicar con ella en persona, pero está dispuesta a colaborar con autoridades para que investiguen y encuentren a su amiga a quien siempre cuida y procura como si fuera su hermana.

"Ella sabe bien como me pongo yo y mis papás como le han llamado la atención, si es de quedarse dormida todo el día y a veces hasta dos o tres días seguido, pero ya son cinco días, aquí tiene su ropa, mi mamá le lavaba aquí comía, o sea se me hace bien raro todo", comentó.