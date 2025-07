Crisis laboral afecta región Centro por aranceles y AHMSA

Durante el segundo trimestre del año, la pérdida de empleos en México y en Coahuila se agudizó, afectando de manera directa a la región Centro, donde la situación económica se sigue deteriorando ante la incertidumbre por el tema de los aranceles de Estados Unidos y la crisis de Altos Hornos de México.

Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que la baja en los niveles de producción de las empresas ha ocasionado una caída sostenida en el empleo.

"La información que tenemos es que continúa la caída del empleo en la región, más allá del tema de Altos Hornos, que ha sido un golpe durísimo, también las empresas satélites que trabajaban para AHMSA están detenidas".

Señaló que a pesar de los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado y los municipios, no se han tenido resultados, en donde dijo, "nadie tiene la culpa, pero la situación no se puede ocultar".

Prado estimó que las cifras globales de empleos perdidos podrían superar los 13 mil, si se toman en cuenta los más de 5 mil trabajadores directos de AHMSA, y los más de 7 mil de otras empresas que se han visto afectadas.

"El tema de los aranceles que impuso Estados Unidos también nos pega, porque son picos que desconocemos, de los movimientos bancarios, las tarifas, todo eso viene a dañar de manera directa o indirecta".

Señaló que esta crisis no sólo afecta a los trabajadores de la industria, sino también a los pequeños y grandes comercios que ya no tienen ventas, al no haber circulante en la región, lo cual se reciente.

Aunque reconoció que hay un leve intento de recuperación, calificó el repunte como "muy tenue" y enfatizó que aún falta mucho por hacer.

Asimismo, señaló que a pesar de que Monclova y la región fue incluida desde hace meses en el programa de Polos de Desarrollo Económico del Gobierno Federal, hasta ahora no se han visto acciones.