Cristalazo a dos negocios

Por segunda ocasión en menos de una semana, ladrones robaron y causaron destrozos a dos negocios del bulevar Pape de la llamada “Zona Dorada”, sin que las autoridades se percataran.

Los amantes de lo ajeno aprovecharon la obscuridad, así como la falta de vigilancia para cometer un robo en la plaza Omni ubicada en el boulevard Harold R. Pape 2000 colonia La Palma donde “cristalearon” el vidrio de la puerta principal.

Los amantes de lo ajeno se apoderaron de una bocina, 1 compresor de aire acondicionado, entre otros objetos que se encontraban en el lugar, arrojando daños por varios miles de pesos.

Posteriormente, los ladrones ingresaron a un negocio en la misma plaza comercial denominado Salón Jr. Party donde causaron daños en una ventana apoderándose de 2 bocinas, así como videojuegos.

Los delincuentes lograron huir con su jugoso botín sin ser detectados por las autoridades.

Los afectados acudieron a interponer la denuncia al Ministerio Público para pedir justicia y que se de con los ladrones.

Se buscará en los negocios cercanos las imágenes de las cámaras de vigilancia que pudieran haber registrado el movimiento de los ladrones sus características, el vehículo que utilizaban o algún detalle que permitiera identificarlos.

Cabe señalar que apenas la semana pasada, ladrones “boquetearon” tres negocios de la misma zona apoderándose de varios miles de pesos en dinero en efectivo, pantallas y hasta mercancía.

Las autoridades investigarán si los ladrones que cometieron estos atracos la madrugada del lunes pudieran ser los mismos que cometieron los boquetazos en tres negocios la semana pasada.

Sin embargo estos dos casos en menos de una semana dejan en evidencia la fallida estrategia de prevención del delito que está implementando la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues se están cometiendo atracos en una de las zonas de mayor vigilancia a escasos metros donde se encuentra uno de los puntos de “vigilancia”.