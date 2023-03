Cruzan alumnos por "Puente" de tablas

MONCLOVA., COAH.-Padres de familia de estudiantes de la Escuela Primaria Nicolás Bravo mostraron la necesidad que tienen de que se construya un puente peatonal, toda vez que para que sus hijos acudan a la escuela, diariamente tienen que cruzar el río por un puente improvisado de tablas flojas que pueden provocar la caída de un niño.

"Estamos desesperados por que todos los días nuestros hijos tienen que cruzar el rio con todo y el riesgo que esto significa para llegar a tomar sus clases a la Escuela Nicolás Bravo y no es justo, ya que además existe inseguridad en el lugar y los pequeños se arriesgan a que les salga un marihuana o un viejo degenerado aprovechando que existe maleza y que o hay vigilancia en el lugar".

Los estudiantes mencionaron que todos los días se enfrentan a un sinnúmero de riesgos al tratar de llegar a la escuela o al jardín de niños del sector, toda vez que no existe un espacio seguro por donde cruzar por la pasada que se encuentra de Villas del Norte a Estancias en la colonia Las Granjas.

Los afectados mencionaron que es muy difícil pasar a las escuelas porque no existe un área de peatones para llegar y es muy tardado rodear el rio para llegar al sector, por ello aun con los riesgos la gente prefiere pasar pisando las tablas con el peligro de caer y golpearse de manera grave.

Explicaron que todo se torna más difícil en temporada de lluvias, pues la bajada de agua no permite el paso a los estudiantes y a quienes van a dejarlos a los planteles educativos, por lo que los pequeños se ven obligados a no acudir a la escuela debido a que no hay un lugar por donde cruzar para llegar a su destino.

"Aquí la mayoría de los niños no tienen papá con carro y por ello tienen que irse a pie, pero eso de pasar por en medio del rio es muy peligroso, pues además de que pueden caer al agua, también en ocasiones se esconden mal vivientes en el lugar y los asustan aprovechando la falta de vigilancia".