Cuatro Ciénegas: Magia y colorido

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una mezcla de colores brillantes y adrenalina pura, se vivió el amanecer de este sábado con el arranque del Festival Internacional del Globo 2017, En la Ruta de la Mariposa Monarca.

Antes de que el astro rey dejara ver sus rayos saliendo de las montañas que rodean a este municipio de la región Centro-Desierto, comenzó a arribar la población interesada en cumplir su sueño de volar en un globo aerostático.

Aunque pareciera que las condiciones climáticas impedirían los recorridos de los globos, de un momento a otro cambió el ambiente y todo se prestó para que los vuelos se realizaran sin problema alguno, lo cual motivó aún más a la gente.

Los afluentes, recorrieron kilómetros de distancia e incluso cruzaron fronteras para poder presenciar este maravilloso espectáculo que se convirtió en la quinta edición del Festival Internacional del Globo que organiza la Oficina de Convenciones y Visitantes en coordinación con el Gobierno del Estado.

De los seis globos que protagonizaron los vuelos anclados y vuelos libres para satisfacer el gusto de la audiencia, se supo que dos provenían de Rusia, el resto del estado de Jalisco, todos estos llamaron la atención de los visitantes, por sus colores y dimensiones.

Al filo de las 7:00 de la mañana, se inició con la preparación de los dirigibles y las familias completas iniciaron con la toma de gráficas de los momentos que no se viven normalmente en sus vidas.

Personas de todas las edades se vieron conmocionadas incluso hasta las lágrimas por poder hacer realidad uno de sus sueños, volar en globo aerostático.

Y es que cuando los dirigibles por fin quedaron listos para comenzar a subir a los pasajeros, se captaron imágenes impresionantes que embellecían aún más el Cerro del Muerto de Cuatro Ciénegas, la luz ambiental e incluso la emoción de la población, hizo de ese momento algo inolvidable.

Una de las historias que más llamó la atención a los asistentes, fue la de doña Lupita, una mujer nacida en Saltillo que soñaba con cumplir su sueño de volar en globo aerostático, sin titubear, la saltillense pidió a su familia le llevaran al Festival Internacional del Globo, tan pronto supo de él y ayer con todo y sentimientos encontrados lo pudo lograr.

“Estoy muy emocionada, me subiré si Dios quiere y quiero un vuelo libre, ya tenía muchos años que buscaba hacerlo y por fin lo cumpliré” dijo al borde de las lágrimas de emoción la señora Guadalupe García.

Viajó acompañada de su esposo Margarito Valencia Figueroa, que no se atrevió a volar, pero si a cumplir el sueño de su compañera de vida.

Los visitantes arribaron desde Saltillo, Sabinas, Monterrey, San Luis Potosí y desde el Valle de Texas.

“Viajamos a Cuatro Ciénegas varias veces, venimos específicamente a este evento, no es la primera vez que viajamos desde Texas por lo bonito que la pasamos aquí” mencionó un matrimonio.

Las familias que vivieron la experiencia recomendaron el formar parte de las actividades que hacen en la región para fomentar el turismo, al menos las registradas durante la semana en el festival, fueron todas sanas y con ambiente familiar.

Al menos 400 vuelos anclados y alrededor de 15 libres se registraron ayer durante el inicio de las actividades del Núcleo del Festival Internacional del Globo que registró una gran afluencia de visitantes.

El vuelo anclado que perduró aproximadamente 5 minutos generó un costo a la población de 350 pesos, mientras que el recorrido en el dirigible por el territorio cieneguense fue de 3 mil 500 pesos y perduró alrededor de 40 minutos.

En la Quinta Edición de este espectáculo el padrino fue el gobernador de Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, él mismo presenció el arranque de los viajes acompañado de representantes de la Iniciativa Privada y del titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes Luis Gilberto González Arocha.

Al estar reunidos, el Mandatario destacó que esta atracción consolida al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, el destino turístico que registra un gran interés en extranjeros, tiene mayor fluidez de personas foráneas por este tipo de actividades.

Esto complementa a los otros cinco Pueblos Mágicos que hay por las regiones de Coahuila, todas ellas llenas de seguridad, buenos espacios y de gente cálida y amable que hacen que los visitantes deseen regresar.

Durante el festival del Globo en Cuatro Ciénegas, se registró al menos un incremento del 40 por ciento de Hospedaje, por ello el día de hoy se estará ofreciendo más vuelos en globo en sus dos tipologías y así cumplir con las expectativas de la población que no pudo asistir a los vuelos del sábado.

De acuerdo a que la Ruta del Desierto es conformada por 13 municipios y el gran soporte es Monclova, durante la semana se programará la visita de globos aerostáticos a la capital del acero, se contará con su presencia para ofrecer vuelos anclados a la ciudadanía.