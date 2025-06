Alcalde de Monclova cubre gastos funerarios de doña Juanita Diamantina Piña

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, absorbió en su totalidad los gastos funerarios y de panteón de doña Juanita Diamantina Piña, de 90 años, madre de Leticia Aguilar Piña, víctima de feminicidio el pasado 23 de mayo frente al Banco del Bienestar.

Durante la sesión de Cabildo, la regidora Nallely Vázquez presentó la propuesta para brindar apoyo a la familia, la cual fue aprobada por unanimidad, tal como ocurrió semanas atrás con el respaldo económico tras el asesinato de Leticia.

La regidora señaló que desde la pérdida de su hija, la salud de doña Juanita se deterioró drásticamente, siendo hospitalizada recientemente en el Hospital Amparo Pape, donde fue desahuciada.

"El dolor era tan grande que me decía ´me dicen que no llore, pero no puedo´. Eso partía el alma", expresó visiblemente conmovida.

El Ayuntamiento también había acompañado a doña Juanita con apoyos constantes hasta su domicilio.

En total, el Gobierno Municipal cubrió un monto aproximado de 14 mil pesos, además de los costos correspondientes al espacio en el panteón.

La funcionaria agregó que ahora se brindará acompañamiento a Juan Manuel, hijo de doña Juanita, quien enfrenta una situación complicada al vivir en una casa rentada.

"Veremos si puede quedarse con algún familiar o qué alternativa podemos gestionar para él", concluyó.