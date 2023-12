CUENTA GOBERNADOR DE COAHUILA CON PLAN EMERGENTE PARA OBREROS DE AHMSA EN MONCLOVA

MONCLOVA; COAH.-“Estamos con ellos cien por ciento” Anuncia el Gobernador de Coahuila un Plan Emergente de ayuda para las y los trabajadores de Altos Hornos de México en caso de que no avance la reactivación y producción de la siderúrgica a corto plazo.

El Mandatario Estatal Manolo Jiménez Salinas visito la ciudad de Monclova para asistir al segundo informe de gobierno del Alcalde Mario Dávila Delgado y en el que informó que se encuentran en espera de buenas noticias, tras el comunicado que emitió la Empresa para el próximo 21 de diciembre, de lo contrario al no presentarse avances se cuenta ya con un plan emergente para los obreros y sus familias.

“A los trabajadores que sepan que estamos con ellos, contamos con un Plan emergente por si el tema de Altos Hornos no avanza o no se concreta porque el problema que hoy viven los trabajadores es que están como en el limbo no se pueden salir porque pierden su antigüedad porque si les han ofrecido trabajo en regiones aquí cerca pero dicen que llevan más de 15 o 30 años de antigüedad y tienen incertidumbre porque podrían perder todo”

“Pero que sepan que cuentan con nosotros que tenemos este plan emergente. Vamos a esperar recientemente hubo un comunicado de que posiblemente se reactive”

Indicó que cuando estuvo al frente de la Secretaria de Desarrollo Social se apoyó a los trabajadores y sus familias en la parte alimentaria, de salud con brigadas en las colonias, así como Becas en la parte educativa.

“Estamos listos para actuar de inmediato y por el otro lado apostarle a la diversificación económica para que pueda haber más opciones” finalizó.