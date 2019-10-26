Culmina en FIME Semana de Ingeniería

Culminó la “Semana de Ingeniería 2019” en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el día de ayer se premiaron a los alumnos que concursaron en el Sumo Bot, ajedrez, ping pong, altares de muertos, catrinas y la carrera 5k, otorgándoles un valor total de 27 mil pesos.

El robot “Caos” fue el ganador, el equipo recibió 2 mil pesos.

Luis Carlos Talamantes, director de la facultad indicó que el festejo inició el pasado lunes y los estudiantes están participando más este año luego de darse a conocer que habría premiación en efectivo. Así mismo se contó con pláticas y talleres de profesionistas de Monterrey y la Ciudad de México.

La mañana de ayer veinte estudiantes participaron en el concurso Sumo Bot, fueron seis equipos en total pero dos fueron descalificados porque no habían terminado el proyecto. El concurso consistía en que el robot debía sacar de un círculo al contrincante, el equipo ganador fue Mercenaries con el robot “Caos”, se entregaron 2 mil pesos en efectivo a Diana Ponce, Lyli Silva y Francisco Mona.

El director comentó que prepararán más sorpresas para los estudiantes el próximo año ya que en esta edición se vio el tema de la Industria 4.0, trató sobre la digitalización de la industria, la actualización de la electrónica, sistemas cibernéticos y más, para facilitar los procesos y hacerlos más eficientes.

Durante la mañana se realizó la carrera 5K.