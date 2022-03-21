Culmina SIMAS con revisión de tuberías y bombas

Al ingresar la temporada de calor en la región centro, se culminará la revisión y mantenimiento a tuberías generales y bombas para asegurar un servicio de calidad durante la temporada de verano por parte del SIMAS Monclova- Frontera; aseguró el encargado del área técnica de esta dependencia.

En entrevista dijo que durante el periodo de verano es cuando más necesidad se tiene de este vital líquido por lo que las revisiones a las tuberías se comenzaron desde meses atrás.

“Estuvimos avanzando trabajos a fin de dejar las bombas en estado óptimo y las tuberías al cien por ciento, a fin de que la ciudadanía no resienta falta en la calidad del servicio, del mismo modo podemos asegurar que se tendrá abastecimientos completo para las colinas de Monclova y Frontera”, explicó el funcionario.

Abel de Luna Romo, encargado de este departamento mencionó que las cuadrillas se dieron a la tarea de optimizar los distintos puntos clave de la dependencia a fin de que tener cubierto la cantidad de demanda de agua potable por aparte de las colonias de estos municipios.

“Afortunadamente dijo que hasta el momento todo ha sido revisado al pie de la letra y no se registran fallas en bombas o líneas generales por lo que se descartan apagones o desabasto; puesto que los mantos acuíferos también resienten buen nivel”, puntualizó.