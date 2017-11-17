Después de escuchar las pruebas en su contra, el Tribunal de Justicia sentenció culpables a Néstor “I” y Gerardo “F”, por el homicidio del ingeniero Osvaldo Ramos, que recibirán su sentencia en los próximos días, la cual podría ser de hasta 50 años de prisión.

El juicio oral que comenzó hace algunos días, concluyó ayer con la sentencia condenatoria contra ambos sujetos por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

En el Centro de Justicia Penal ante los jueces Homero Salinas Rodríguez, Hiradier Huerta Rodríguez, así como Miguel Castillo, analizaron las pruebas, así como los testimoniales de la mamá de la víctima, la pareja sentimental, además de una persona que presenció el momento del crimen.

El homicidio ocurrió el 24 de agosto cuando la víctima salió de su domicilio para ir a visitar a su novia Karen Selena antes de entrar a trabajar al turno de segunda, pero nunca llegó. Karen Selene al ver que no llegaba a su domicilio decidió llamarle a la mamá del joven, Aurora López para preguntarle por él, pues no le respondía las llamadas.

La madre de familia indicó que su hijo había salido temprano de su domicilio acompañado de un joven pues supuestamente iba a ver a la novia, incluso la novia identificó al acompañante como “Iracheta”, guardia de un table dance, donde ella laboraba y quien vivía frente a su domicilio.

En el expediente 273/ 2016, se establece la desaparición del ingeniero de 24 años de edad. Días después, gracias a una llamada anónima encontraron el cuerpo de la víctima en un paraje conocido como “Las Vacas” en Ramos Arizpe.

La madre de la víctima revisó las tarjetas bancarias de su hijo percatándose que hubo varios movimientos después de su desaparición en diferentes establecimientos comerciales en Saltillo.

Además de la identificación de los familiares de la víctima, los acusados no contaban que una persona atestiguó el momento en que agredían al ingeniero

Ángel “O” iba caminando sobre el fraccionamiento Monclova cuando vio un vehículo Nissan Versa en color azul con rines deportivos que estaba estacionado cerca de la barda de Altos Hornos de México (AHMSA).

En el vehículo, tres hombres, uno de ellos que vestía camisa color roja estaba sujetando al conductor por el cuello, mientras el copiloto quien tenía una camisa azul estaba golpeándolo.

Esta situación llamó su atención, es por ello que observó los hechos desde el lado contrario, especialmente sin tratar de llamar la atención de los tripulantes de la unidad pues temía por su integridad.

“Yo vi cuando el sujeto de rojo lo estaba agarrando del cuello, mientras el copiloto lo golpeaba, después bajaron el asiento y el copiloto se subió encima de él y lo estaba ahorcando mientras el otro le detenía los brazos, hasta que se dejó de mover”, declaró el testigo.

Sin mover el cuerpo de su lugar, el copiloto se pasó al lugar del conductor y la persona que iba atrás al del copiloto, dieron vuelta en “U” y se fueron hacía el bulevar Pape, pero decidió quedarse callado por temor a represalias.

Unos días después decidió acudir a la Agencia del Ministerio Público a presentar su declaración, donde dio a conocer toda la información de lo ocurrido, lo que terminó por hundir a los acusados.

Las declaraciones del hombre coinciden con los tiempos, especialmente con la forma en que se cometió el delito, es por ello que se logró identificar a los responsables, especialmente conocer a detalle cómo sucedieron las cosas.

Los acusados permanecen internados en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Saltillo donde esperan se fije fecha para la audiencia de individualización para dictar sentencia contra los acusados que podría superar los 50 años de prisión.