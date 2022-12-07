Cumple AHMSA una semana paralizada

La empresa Altos Hornos de México cumple una semana paralizada, por el corte de energía por parte de CFE, lo que representa una pérdida millonaria para la empresa que se mantiene con producción cero durante estos días, sin que se tenga una fecha para que se reestablezca el suministro.

El pasado miércoles la Comisión Federal de Electricidad cortó la energía en las dos plantas de AHMSA, por el adeudo de 127 millones de pesos que registra la empresa por el consumo del mes de octubre.

Por primera vez en muchos años, los equipos de la principal empresa acerera pararon, los departamentos lucen desolados y reina el silencio, sin ese ruido de los fierros chocando, de la maquinaria que caracteriza a la empresa.

Teodoro Fuentes Amador, vocero de la Sección 288 informó que los departamentos siguen parados, la producción se encuentra detenida y únicamente se trabaja con plantas de fuerza, que abastecen de energía a los equipos principales para evitar un daño que representaría un gasto mayor a la empresa.

Señaló que aún no se tiene una fecha para echar a andar de nueva cuenta los equipos y que el conflicto que se tiene Altos Hornos de México con CFE se resuelva y se reestablezca el servicio de energía.

Por el momento se han tomado acciones para reducir al mínimo el consumo de energía al interior de la empresa, en donde se debe pedir autorización para mover cualquier equipo o encender maquinaria, y solamente las acciones que se realizan para continuar el trabajo de la empresa son permitidas.

Al permanecer parada la producción, esto se reflejará en los bonos que reciben los obreros, los cuales tendrán una reducción significativa, los cuales, en algunos casos se reflejarán a partir de esta semana.

El portavoz sindical mencionó que los obreros tienen la confianza que la empresa volverá a operar en poco tiempo, se retomará la producción, y se trabajar para la recuperación de la siderúrgica.