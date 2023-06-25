Cumple trabajador 72 horas sin comer

Huelga de hambre de obrero de AHMSA llega a Palacio de Gobierno, en donde se informó al Presidente de la República de este movimiento realizado por Saúl Martínez Sánchez, con el que exige los pagos pendientes.

El trabajador de la Laminadora en Caliente se mantiene firme en el movimiento que inició el pasado miércoles, esto a más 72 horas en las que se mantiene sin consumir alimentos en protesta.

Señaló que continúan firmes en el movimiento, en el que esperan que las autoridades tanto a nivel federal como estatal, volteen a ver, y se realicen gestiones para destrabar el tema de AHMSA.

Mencionó que tiene información por algunos contactos, que el caso ya llegó a la mesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya conoce la situación de la empresa y el movimiento que se inició.

Para aprovechar esta situación, pide la oportunidad de hacer un enlace en la Conferencia Mañanera del Presidente de la República, y dar a conocer en vivo la situación que existe y su petición.

En cuanto a su estado de salud, mencionó que continúa bien, tan sólo con los estragos de más de tres días sin ingerir alimentos, sin embargo su esposa, quien es diabética presenta algunos problemas, por lo que se le han practicado algunos estudios para determinar cual es su estado de salud.

Agradeció el apoyo de los trabajadores, como de la población en general que acuden al campamento y le dejan algunos víveres, agua, hielo, incluso despensa y comida, la cual se reparte entre los trabajadores que acuden en apoyo para ayudar en la situación que se vive en sus domicilios, mientras que el se mantiene firme en la huelga de hambre.