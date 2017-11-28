Cumplen 15 días sin agua en Las Moritas

Vecinos de la colonia Las Moritas, denunciaron que desde hace más de 15 días no tienen servicio de agua potable sin que nadie les dé una explicación, ni mucho menos una solución al problema.

Gloria San Miguel, vecina del sector, comentó que lamentablemente han tenido un serio problema con el servicio de agua, pues existe una fuga que inunda la entrada de la colonia e impide que llegue el vital líquido a sus domicilios.

Señaló que personal del Servicio Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) ha ido en diferentes ocasiones a tratar de solucionarlo, pero solamente dura unas horas y nuevamente se va el servicio.

Indicó que solicitaron una pipa el miércoles pasado, pero la poca agua que lograron acumular ya se terminó.

“Los niños han tenido que dejar de ir a la escuela porque no tenemos agua para bañarlos, es por ello que pedimos que nos solucionen el problema lo antes posible, porque no podemos continuar así”, recalcó la vecina.

María de los Ángeles, comentó que es importante que SIMAS haga algo para solucionarles el problema porque es inhumano estar sin el servicio.

“Yo tengo a mi esposo enfermo en cama, no puedo bañarlo o lavar su ropa porque no tenemos agua, pónganse en nuestro lugar y ayúdenos, solucionen el problema de una buena vez”, finalizó la mujer.