Cumplen con SIMAS el 81% de usuarios

En la reunión del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS), presidida por el alcalde Dr. Mario Alberto Ávila Delgado, se discutieron varios temas de importancia. Entre ellos, se destacó el cumplimiento de pagos por parte de los usuarios, el suministro de agua potable, la situación administrativa, el estado financiero, el incremento salarial y los proyectos de obra pública.

El alcalde informó que el 81% de los usuarios ha mantenido sus pagos al día, lo que indica un buen nivel de cumplimiento en esta área. En cuanto al suministro de agua potable, no se han recibido quejas graves por parte de las colonias, aunque se han reportado algunos casos de baja presión, los cuales han sido atendidos mediante la ampliación del horario de suministro.

En relación a la situación administrativa, se destacó el correcto funcionamiento del sistema, y se resaltó un ingreso importante a través del pago de una deuda por parte de la empresa Agua Santa María, con la que se firmó un contrato que compromete a dicha empresa a realizar pagos regulares al sistema de agua.

En cuanto al estado financiero, se informó que, durante el mes de mayo se incrementaron los ingresos, permitiendo de esta manera mantener un presupuesto equilibrado, donde los ingresos son superiores a los egresos, una situación favorable para el SIMAS.

También se la revisión del contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados del SIMAS, en la cual se acordó un incremento directo en el tabulador del 6.5%, así como un incremento de un 2.2% en el rubro de vacaciones y otros puntos adicionales, sumando un total de 9.5% de aumento salarial.

Finalmente, se anunció la asignación de 60 millones de pesos para diversos proyectos de obra pública, lo que evidencia la inversión en el mejoramiento y desarrollo de infraestructura por parte del SIMAS.

La reunión del Consejo del SIMAS permitió abordar de manera integral los aspectos relevantes para el buen funcionamiento del sistema y el beneficio de los usuarios, reafirmando el compromiso de garantizar el suministro de agua potable y promover el desarrollo de la infraestructura en la región.