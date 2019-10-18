Cumplen empresas con medidas contaminantes

La bióloga Eglantina Canales Gutiérrez dio a conocer que 900 empresas en Coahuila son las que rinden información respecto a sus emisiones de contaminación, ninguna sobre pasa los niveles. Medio Ambiente del estado busca tener más equipos para mejorar la medición de la contaminación.

La secretaria de Medio Ambiente estuvo presente en el foro “Juntos Todos Limpiemos Nuestro País” que se llevó a cabo por la Red Universitaria y la Universidad Autónoma de Coahuila en el Aula Magna. Se realizaron diversas conferencias sobre Monclova, residuos y reciclaje y el cambio climático, así mismo se hicieron talleres de eco ladrillos y prevención y combate de incendios forestales.

La bióloga asistió al foto “Juntos Todos Limpiemos Nuestro País” de la UA de C.

Las empresas entregan las mediciones de sus chimeneas anualmente a través de su cédula de operación, no hay una que tenga variaciones de contaminantes, en todo Coahuila son 900 las empresas que informan a la Secretaría del Medio Ambiente. No todas las empresas son obligadas para presentar al gobierno del estado porque algunas tienen obligación con la federación como Altos Hornos de México.

Monclova se encuentra en buen estado ambiental de acuerdo a las emisiones de la calidad del aire ya que nunca llega a una contingencia, normalmente se tienen días buenos y muchas horas buenas en calidad ambiental. Destacó, igual que en otras partes del estado se tienen problemas con partículas y se trabaja en ellas a través de Pro Aire, trabajando con municipios y empresas.

“Tenemos un equipo aquí desde hace tres años, a veces se apaga para que la corriente eléctrica no lo dañe y es mejor así porque tienen un costo aproximado de seis millones de pesos, son muy sensibles a las variaciones de voltaje. Estamos viendo de qué manera tener más equipos para tener una medición más amplia”.