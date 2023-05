Cumplen obreros 3 semanas sin cobrar

Los trabajadores de Altos Hornos de México llegaran a las tres semanas sin pago de nómina, aunado a esto el pago completo de la pro huelga y en el que se les está descontando un monto superior a los 3 mil pesos por concepto del desfalco, situación que mantiene a la base obrera molesta y con un sentimiento de desesperación y hartazgo por falsas promesas.

No se descarta que en las siguientes horas vuelvan los plantones y manifestaciones con la finalidad de exigir sus prestaciones, así lo dio a conocer Teodoro Fuentes vocero de la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático.

"Estamos en la misma situación, se está relajando un poco con el pago de la pro huelga, pero estamos al cien por ciento con los trabajadores en caso de que quieran otra vez hacer alguna manifestación nos vamos a ir adelante con los compañeros en caso de que la empresa no cumpla con el pago de nómina de nueva cuenta" explicó.

Detallo que ahorita el problema es de la empresa y es quien debe responder ante los trabajadores, por lo que está en pie seguir apoyando a los obreros para las acciones que deseen tomar.

"Nosotros no tenemos información en relación a que existen o pudieran existir demandas en contra de los trabajadores por los paros que se han realizado en la empresa, pero los compañeros deben estar tranquilos no hay y no debería de haber nada en contra de nadie porque para eso estamos nosotros los representantes.

"Y si no se cumplen con el pago de la nómina, vamos a tener que tomar acciones contra la empresa directamente o ya veremos qué acciones hablando con el comité, todo es opción pero se definirá en común acuerdo con los compañeros" finalizó.