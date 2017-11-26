Cumplen policías dos meses con cero quejas

Desde hace más de dos meses no se recibe ninguna denuncia formal o queja en contra de los elementos de Seguridad Pública, constantemente están en capacitación para conocer y actualizarse en relación a los derechos humanos.

El pasado viernes, 60 policías recibieron capacitación por parte de personal de la Comisión de Derechos Humanos, durante dos horas se les capacitó en relación a la manera de dirigirse a la ciudadanía, cómo hacer una detención y cómo hablar con ella.

“Esto es con la intención de que no abusen de los ciudadanos, que eviten maltratar a la gente y cuiden hasta el tono en que les hablan, para que el ciudadano no se sienta intimidado”, comentó el coronel Victorino Reséndiz, director de Seguridad Pública.

El adiestramiento es constante y permanente, es como actualizarse, se realizan en la sala de academia y esto ha ayudado a que las denuncias hayan erradicado ya que durante nueve semanas no se han presentado denuncias en contra de los policías.

El Coronel comentó que a diario se habla con los elementos a los que se les exhorta a tener un buen comportamiento, buena actitud con la ciudadanía pero sobre todo cuidar el trabajo y la corporación de seguridad.