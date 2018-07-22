Cuota escolar no es obligatoria: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que no es obligatorio el pago de cuotas escolares, y en caso de que algunas instituciones condicionen la inscripción a este pago, pueden interponer la queja ante esta dependencia.

Adela Espinoza Villegas, titular de la oficina en Monclova mencionó que la procuraduría puede apoyar a los padres que sean obligados a pagar una cuota para inscribir a sus hijos a las escuelas públicas.

Señaló que hasta el momento no han recibido ninguna queja al respecto, sin embargo dijo que están facultados para intervenir en caso de ser necesario.

En el caso de las escuelas particulares, dijo que existe un acuerdo con los padres de familia para especificar el monto de las colegiaturas y mensualidad, en este caso lo único que se regula es que no se modifique la cantidad en el transcurso del ciclo escolar.

Indicó que las escuelas públicas por su parte, no pueden condicionar la inscripción de los menores al pago de una cuota, por lo que si esto sucede, los padres pueden interponer una queja ante la dependencia.