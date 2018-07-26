Curan con la hipnósis, dolor, estrés y traumas

La ansiedad, depresión, estrés, dolor, traumas, miedos, son estados emocionales que se han vuelto muy comunes en la sociedad y que de no tratarse pueden generar serios problemas, Roberto Castillo, psicólogo y Terapeuta saltillense explica la técnica de la Hipnosis.

La Hipnosis es una alteración natural de la conciencia, es decir el modo en que nos damos cuenta de nuestros estados internos y de la información del medio externo, a través de la focalización atencional, concentración, imaginación y las palabras orientadoras de un guía permite que el paciente adquiera mucho mayor conociendo y poder sobre sí mismo.

Usa la hipnosis límbica con su mano toma al paciente de la zona límbica empieza a relajar al paciente poco a poco, cuando está en este estado trabaja mediante la hipnosis ericksoniana, está hablando constantemente con el paciente, le da órdenes pequeñas como intentar abrir sus parpados, pero se queda en solo un intento.

Roberto Castillo, psicólogo y Terapeuta saltillense explica la técnica de la Hipnosis.

El psicólogo y terapeuta, Roberto Castillo menciona que la técnica es eficaz, explicó que lo primero que hace es poner a la persona en un estado de relajación, no es como en los programas de televisión en donde las personas que están en la hipnosis realizan todo tipo de conductas como imitar a un animal o comerse una cebolla.

“Eso se aleja de la realidad, esto es más de salud, la persona me escucha pero en estado de relajación y mientras eso sucede lo que hago es borrar programas negativos y poner programas positivos”, comentó.

Un ejemplo claro es el problema del insomnio, el paciente dice que no concibe el sueño, porque terminó con su pareja, porque tiene miedo o simplemente no sabe porqué.

“No nacimos con miedo, con fobia, con intranquilidades, estrés, sino que nos lo fue generando la sociedad conforme vamos viviendo y aquí lo que hago es devolver el poder a la persona que sabe que puede estar bien porque ya una vez lo estuvo, es borrar esos programas de su cerebro y devolverle la paz y la tranquilidad”, comentó.

El problema que más se presenta en sus pacientes es el apego emocional, la sociedad actualmente no aguanta el estar en soledad, busca y necesita una pareja sentimental, además la sociedad presiona, impone reglas al grado de sentir que si para cierta edad no las han hecho algo está mal, se sienten no realizados. La ansiedad es el segundo problema más común, esta ansiedad genera que la persona esté en alerta, es normal pero existen personas que desarrollan de manera excesiva esta ansiedad.

“La ansiedad en estado normal es un motor para realizar las cosas, pero cuando hay un exceso de ansiedad simplemente esta no te deja avanzar”, comentó.

“Futreando y pasadenado” es el principal problema de las personas con ansiedad, no se enfocan en el ahora, el presente, piensan en el futuro y en el pasado, olvidándose de disfrutar la vida, inocentemente.

Roberto Castillo señaló que incluso ha tenido pacientes a los que inconscientemente les ha hecho una operación para lograr bajar de peso, ha tenido resultados, esto es cambiar el chip de las personas para que tengan una buena alimentación

La sesión con el terapeuta tiene una duración de 45 minutos a una hora, pudiera ser casos de una sola sesión en donde se genera el cambio, pero existen casos en donde el problema es mayor, sobre todo con personas que han intentado suicidarse donde se requieren de varias sesiones.

El consultorio del psicólogo y terapeuta se encuentra en la calle Venustiano Carranza número 130 de la Zona Centro, interesados se pueden comunicar al 8661599704 se agenda citas cada 15 días.