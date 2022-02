Da Alcalde ultimátum a Director

El Presidente Municipal Mario Alberto Dávila Delgado dijo que el problema o "mal entendido" generado con los miembros del Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila se tiene que resolver, de lo contario se dará de baja al director, ya que en ningún momento se le pidió que desalojara del inmueble a los historiadores quienes tienen más de 20 años realizando sus reuniones y eventos en el lugar.

Luego de que el Director de Arte y Cultura Rolando Valle informara a los miembros del colegio que dejarán de realizar las reuniones en la sede del museo Coahuila y Texas y ante la molestia de los mismos por esta repentina decisión, el Alcalde Mario Dávila dijo que ya anteriormente se había pedido al director del departamento que resolvería esta problemática, lo cual hasta el día de ayer no había realizado.

"Que resuelva esta situación o me presente su renuncia, el tema ya había sido revisado con los historiadores e incluso con el Director, le pedí como ahora que resuelva la situación y si no lo hace quiero su renuncia, nosotros no podemos gobernar con situaciones de ningún tipo, estamos para servir a los ciudadanos, advertido estaba y por ello le doy de nuevo la oportunidad y si no se resuelve que renuncie".

El edil dijo que no hay ninguna situación justificada para que se les haya negado su permanencia en el inmueble donde tienen más de 20 años sesionando, lo platicamos, no se acató la instrucción y de nuevo le doy la oportunidad, les di tres meses para demostrar que pueden trabajar únicamente en servicio a la comunidad y si no lo hacen, se van.