Da Coahuila mayor acceso a la salud

Coahuila es el estado con mayor nivel de acceso a la salud a nivel nacional, de acuerdo al estudio que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. –IMCO-.

Y lo que más resalta es que 7 de los diez estados mayormente calificados en el tema de la salud a sus pobladores, son los del Norte de la República Mexicana.

Esto, luego que desde el actual sexenio que preside el Presidente Andrés Manuel López Obrador se han ido cancelando de manera paulatina diversos programas de salud que impulsaba la federación anteriormente.

El estudio demuestra que para los gobernantes del norte del país, especialmente en Coahuila, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, han puesto todo su empeño por seguir ofreciendo la salud a los habitantes.

Con un gran esfuerzo por aplicar recursos propios, ante la falta de los programas que anteriormente se tenían por la federación.